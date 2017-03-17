Куккарини стал главным тренером женской сборной Израиля

Федерация волейбола Израиля объявила о назначении итальянского специалистана пост главного тренера женской национальной команды. Соглашение рассчитано до конца 2024 года. С 2014 по 2016 годы Джузеппе тренировал польский «Хемик», а ранее работал в чемпионатах Азербайджана, Италии и Турции. Отметим, что он никогда не возглавлял национальную команду.Куккарини заменит на этой должности голландского специалиста, возглавлявшего женскую сборную Израиля почти десять лет.