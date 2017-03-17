В штаб-квартире ВФВ прошло заседание совета пляжного волейбола

16 марта в штаб-квартире Всероссийской федерации волейбола состоялось заседание совета пляжного волейбола ВФВ. В ходе повестки дня был заслушан отчёт директората ВФВ по пляжному волейболу по сезону 2017 года.Участники совета обсудили календарь участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях, а также утвердили план подготовки молодёжных сборных команд в текущем сезоне, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдёт с 28 июля по 6 августа в Вене.