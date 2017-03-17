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175 лет назад 2016
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В штаб-квартире ВФВ прошло заседание совета пляжного волейбола

17 марта 2017, пятница. 10:00. Волейбол
16 марта в штаб-квартире Всероссийской федерации волейбола состоялось заседание совета пляжного волейбола ВФВ. В ходе повестки дня был заслушан отчёт директората ВФВ по пляжному волейболу по сезону 2017 года.

Участники совета обсудили календарь участия спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях, а также утвердили план подготовки молодёжных сборных команд в текущем сезоне, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Чемпионат мира по пляжному волейболу пройдёт с 28 июля по 6 августа в Вене.
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
17 марта 2017, пятница
10:00 В штаб-квартире ВФВ прошло заседание совета пляжного волейбола
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Сможет ли московское «Динамо» выйти в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов?
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