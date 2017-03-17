Панченко: «Динамо» работает над некоторыми элементами

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо»прокомментировал домашнюю победу над «Енисеем» (3:0) в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.«Сегодняшней игрой доволен. Мы работаем над некоторыми элементами, пусть это останется нашей тайной. Настроение у девочек хорошее, будем готовиться к предстоящей игре в Италии», — приводит слова Панченко официальный сайт московского «Динамо».22 марта в Италии «Динамо» сыграет в Лиге чемпионов с «Моденой», а 26 марта в Красноярске проведёт второй матч полуфинальной серии чемпионата России с «Енисеем».