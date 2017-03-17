Всероссийский турнир по снежному волейболу стартует в Сочи 29 марта

Совет пляжного волейбола Всероссийской федерации волейбола на своём заседании принял решение о проведении в марте-апреле в Сочи всероссийского турнира по снежному волейболу.«Турнир по снежному волейболу пройдёт с 29 марта по 1 апреля в Сочи, на базе горнолыжного курорта „Роза Хутор“. Это будет российский турнир, зарубежные участники на нём выступать не будут. Надеемся, в будущем он станет традиционным», — приводит слова генерального директора Всероссийской федерации волейбола (ВФВ)ТАСС.