Гардини сменит де Джорджи в польском клубе «ЗАКСА»

Новым главным тренером польского мужского волейбольного клуба «ЗАКСА» станет в новом сезоне итальянский специалист. На данный момент Гардини возглавляет «АЗС Ольштын», но не смог отказаться от предложения чемпионов Польши. На прежнем месте работы его заменит. Сам же Гардини придёт на место, который возглавил сборную Польши.«Я очень рад, что начну работу в клубе с такими большими традициями. Для меня как тренера это огромный вызов и награда. «ЗАКСА», без сомнения, в настоящее время является лучшим клубом в Польше. Я верю, что в следующем сезоне мы вместе сможем создать большой, гармоничный ансамбль. Я очень рад, что получил шанс работать в таком клубе, и понимаю, насколько велики стоящие перед нами цели», — приводит слова Гардини официальный сайт «ЗАКСЫ».