«Локомотив» дома победил «Динамо-ЛО» в 24-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в 24-м туре мужского чемпионата России на своей площадке переиграл «Динамо» из Ленинградской области. «Железнодорожники» одержали 19-ю победу в 24 встречах и занимают третье место в турнирной таблице, а бело-голубые потерпели 17-е поражение и располагаются на 11-й позиции.В следующем туре «Локомотив» сыграет с «НОВОЙ», а «Динамо» встретится с одноклубниками из Москвы.«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:0 (25:15, 25:18, 25:23)