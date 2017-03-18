Сурцева: краснодарское «Динамо» рассчиталось с игроками по долгам за этот сезон

Связующая краснодарского «Динамо»заявила, что клуб полностью погасил задолженность перед игроками за этот сезон.«В пятницу после вечерней тренировки мы получили деньги. Нам выплатили всю задолженность за нынешний сезон, всё закрыли. Мы очень счастливы! Мы очень благодарны губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, вице-губернатору края Андрею Алексеенко за то, что они не остались равнодушны к нашей проблеме. Андрей Алексеенко не забывал нас, поздравлял с 8 Марта, всё время был на связи с нами.У некоторых девчонок осталась ещё задолженность за предыдущий сезон. Как нам сказали, в течение двух недель должны решить и этот вопрос», — приводит слова Сурцевой «Р-Спорт».