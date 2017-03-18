«Югра-Самотлор» снова обыграл «Енисей» в ЧР по волейболу

«Югра-Самотлор» из Нижневартовска на своей площадке в четырёх партиях взял верх над красноярским «Енисеем» в матче 24-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.Для «Самотлора» это седьмая победа в текущем национальном первенстве, «Енисей» потерпел 15-е поражение. Матч первого круга также завершился победой команды из Нижневартовска, но на тай-брейке.«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (21:25, 25:19, 25:23, 25:20).