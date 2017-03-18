Алекно: особенно мне понравилось взаимодействие Михайлова и Бутько

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Мне игра понравилась, особенно взаимодействие Михайлова и Бутько. Виден результат нашей работы в последние десять дней. Это хорошо.Почему не играли Андерсон и Вольвич? С ними всё в порядке. Всё по плану. В концовке сезона нам нужны будут все игроки. А вот с Кротковым не всё в порядке. Проблема с коленом. Дали ему возможность восстановиться», — приводит слова Алекно официальный сайт казанского «Зенита».