Терентьев: я уже забыл, что такое победа и какая она сладкая!

Волейболисты оренбургского «Нефтяника» за два тура до окончания предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, одержав победу над краснодарским «Динамо» (3:2), вернулись на 13-е место в турнирной таблице, дающее право на участие в переходном турнире Суперлиги. Столь важную домашнюю победу прокомментировал главный тренер «Нефтяника»«Хочу поздравить болельщиков, свершилось! Технико-тактическую составляющую комментировать не хочется. Что такое победа? Я уже забыл, что это и какая она сладкая! Поздравляю ребят, что они выдержали, сегодня было очень серьёзное испытание, несмотря на то что у Краснодара были проблемы. Весы качались и в одну, и в другую стороны, но после семи проигранных пятых сетов мы наконец-то выиграли, и это самое главное. Что ещё главнее, мы сохранили шансы на борьбу за выживание в Суперлиге, сделали один шаг навстречу нашей мечте, заветной цели», — приводит слова Терентьева официальный сайт «Нефтяника».