Константинов: в матче с «Динамо-ЛО» многое решала подача

Главный тренер новосибирского «Локомотива»прокомментировал победу своей команды над «Динамо» из Ленинградской области со счётом 3:0 в 24-м туре мужской Суперлиги.«Важно было после неубедительной игры в Краснодаре быстрее реабилитироваться, вернуться в правильное русло. Я доволен первыми двумя партиями, многое решила наша подача. Если мы будем так подавать, то всем нашим соперникам будет непросто. Пожалуй, это был большой «плюс» нашей команде в этой игре. В концовке третьего сета удачно вышел Ерёмин и, опять же, за счёт успешной подачи смог переломить ситуацию. Нам хотелось уверенно победить, чтобы сохранить свою позицию в турнирной таблице», — приводит слова Константинова официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.