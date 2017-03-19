Дивиш: хорошо побеждать, преодолевая трудности

Капитан новосибирского «Локомотива»прокомментировал игру своей команды в матче с «Динамо» из Ленинградской области в 24-м туре мужского чемпионата России, в котором «железнодорожники» победили со счётом 3:0.«Возможно, немного расслабились в третьей партии, в начале динамовцы завладели инициативой, повели 3:0. Они почувствовали, что это их шанс, что они могут зацепиться за результат. Всё-таки хорошо побеждать, преодолевая трудности, когда команда показывает характер, что и получилось», — приводит слова Дивиша официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.