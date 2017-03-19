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175 лет назад 2016
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Брянский: нападающие «НОВЫ» не справились в матче с «Газпромом-Югра»

19 марта 2017, воскресенье. 12:37. Волейбол
Наставник новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский оценил причины поражения своей команды от «Газпрома-Югра» со счётом 1:3 в матче 24-го тура мужского чемпионата России.

«Наверное, первая партия и начало второй сыграли нам плохую службу. Мы достаточно уверенно выиграли первый сет и неплохо начали второй, а затем стали проваливаться, всё свели к простой игре. В этой игре нападающие не справились со своей работой, были очень прямолинейными, не могли забить. Почти все доигровочные мячи остались у «Газпрома-Югра».

Мы подходили к этой игре, скажем так, без ажиотажа. На данном этапе нам не так важно, с кем играть в плей-офф. Попробовали свои силы, посмотрели доигровщиков. Работаем дальше и готовимся к плей-офф», — приводит слова Брянского официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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Сможет ли московское «Динамо» выйти в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов?
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