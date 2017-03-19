Брянский: нападающие «НОВЫ» не справились в матче с «Газпромом-Югра»

Наставник новокуйбышевской «НОВЫ»оценил причины поражения своей команды от «Газпрома-Югра» со счётом 1:3 в матче 24-го тура мужского чемпионата России.«Наверное, первая партия и начало второй сыграли нам плохую службу. Мы достаточно уверенно выиграли первый сет и неплохо начали второй, а затем стали проваливаться, всё свели к простой игре. В этой игре нападающие не справились со своей работой, были очень прямолинейными, не могли забить. Почти все доигровочные мячи остались у «Газпрома-Югра».Мы подходили к этой игре, скажем так, без ажиотажа. На данном этапе нам не так важно, с кем играть в плей-офф. Попробовали свои силы, посмотрели доигровщиков. Работаем дальше и готовимся к плей-офф», — приводит слова Брянского официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.