Саммелвуо: «Кузбасс» допустил много брака на приёме в матче с «Динамо»

Главный тренер «Кузбасса»подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги против московского «Динамо». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.«Очень жалко, что мы не смогли перевести игру в пятый сет. Неплохо сыграли на блоке и в защите, поставили сопернику 16 чехлов. Но на приёме мы допустили много брака. Здесь речь не только о прямых 14 эйсах „Динамо“, мы ещё много мячей просто приняли на их сторону, без борьбы. Конечно же, в этом компоненте мы должны играть лучше. Да и в целом мы должны показывать более хороший волейбол. Сейчас у нас есть цель — отдохнуть, прилететь домой и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Саммелвуо официальный сайт «Кузбасса».