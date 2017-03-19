Маричев: в трудную минуту ребята собрались и выиграли сложный матч у «Кузбасса»

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над «Кузбассом» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.«В третьей партии был отрыв и в одной расстановке не могли сняться, соперники навязали нам борьбу. В четвёртой партии при равном счёте тоже была опасная ситуация, но порадовало то, что в трудную минуту ребята собрались и выиграли сложный матч. Психологически это было очень тяжело сделать. Сейчас из-за плотного графика приходится по возможности давать некоторым игрокам отдохнуть, в играх чемпионата у нас задействованы все игроки команды, и любой выходящий не портит игры», — приводит слова Маричева сайт Всероссийской федерации волейбола.