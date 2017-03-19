Плачи: у «ФАКЕЛА» есть только одна цель – попадание в «Финал шести» ЧР

Главный тренер «ФАКЕЛА»прокомментировал поражение от «Белогорья» (1:3) в матче 24-го тура чемпионата России среди мужских команд волейбольной Суперлиги.«Всё решили ошибки. У „ФАКЕЛА“ их было слишком много. В первой партии ошибалось „Белогорье“, и они проиграли. Очень важную роль для белгородцев сыграла подача. Моя команда совершала значительные ошибки в важные моменты матча, особенно в атаке. Команда молодая, потому и ошибаются.К сожалению, у нас нет достаточно времени для тренировок. Приходится много путешествовать, так как ещё выступаем и в Кубке Вызова. Два дня каждую неделю приходится проводить в поездках. Но у нас есть цель, только одна цель – попадание в „Финал шести“», — приводит слова Плачи сайт Всероссийской федерации волейбола.