«Уралочка-НТМК» повела в полуфинальной серии с казанским «Динамо»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» на выезде обыграли казанское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги. После двух партий гости уступали 0:2, но сумели переломить ход игры и одержать победу на тай-брейке. Второй матч серии до двух побед пройдёт 25 марта в Екатеринбурге.Напомним, что в регулярном чемпионате команды-соперницы одержали по одной победе в противостоянии. Оба матча завершились в четырёх партиях.«Динамо» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 2:3 (25:19, 25:22, 18:25, 20:25, 12:15).