Перепёлкин: «Динамо» не смогло справиться с возросшим напряжением борьбы

Старший тренер казанского «Динамо»прокомментировал поражение от «Уралочки-НТМК» в домашнем матче полуфинальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги (2:3).«Видно было, что «Уралочка» поначалу не была готова к нашему залу. А у нас хорошо летела подача. Но потом они разобрали нашу подачу, у них улучшился приём – и сразу усилилась их комбинационная игра, которую мы успешно разрушали в первых двух партиях своей хорошей подачей и их плохим приёмом. Уралочки сыграли сегодня очень здорово. А нам надо добавлять во всех компонентах: не только в подаче, но и на блоке, и в реализации атак. В их зале это будет сделать тяжелее, но всё-таки не зря серия играется до двух побед. Поэтому всё впереди.Почему занервничали в третьем сете и потом не смогли собраться? Такие вещи со стороны, конечно, виднее. Но действительно, в третьем сете мы стали хуже играть. Также сказалось то, что «Уралочка» играла в Лиге чемпионов с мастеровитыми соперниками. А мы – в Кубке ЕКВ, где, широко шагая, побеждали всех по 3:0. Это был очень важный момент в сегодняшней игре, где мы не смогли справиться с возросшим напряжением борьбы», — приводит слова Перепёлкина официальный сайт «Динамо».