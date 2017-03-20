Земчёнок: играли с «Уралом» с мыслью об ответном матче Лиги чемпионов

Диагональный казанского «Зенита»прокомментировал победу над уфимским «Уралом» в 24-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:9, 25:17, 25:20).«Мы, конечно, готовились. Видно было, что «Урал» выставил молодых пацанов. Их ничто не сдерживало в желании проявить себя. Но, честно говоря, мы играли с мыслью о том, что предстоит ответная игра Лиги чемпионов. Были какие-то свои наработки, старались именно на эти моменты сделать упор», — сказал Земчёнок после игры.22 марта «Зенит» в ответном матче «раунда 12» Лиги чемпионов сыграет с бельгийским «Кнаком».