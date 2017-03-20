Свидерски: «ЗАКСЕ» по силам победить «Белогорье» в ответном матче Лиги чемпионов

Директор польской «ЗАКСЫ»поделился ожиданиями от ответного матча с белгородским «Белогорьем» в «раунде 12» мужской Лиги чемпионов. В первой встрече российская команда оказалась сильнее со счётом 3:1 (13:25, 25:21, 25:23, 25:20).«Мы хотим защитить титул в чемпионате Польши, но намерены продолжить борьбу и в Лиге чемпионов. Уверен, что соперник приедет на игру с настроем пройти в следующий раунд. Думаю, нам по силам одержать победу», — приводит слова Свидерского пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.