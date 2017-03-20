«Победа» объявила благодарность экипажу рейса, с которого сняли Кимерова

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» на своём официальном сайте объявила благодарность экипажу, выполнявшему рейс из Самары в Москву 12 марта за строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров. Одна из стюардесс запретила волейболисту новоуренгойского «ФАКЕЛА» Александру Кимерову поменяться местами с другой пассажиркой, а затем пожаловалась командиру экипажа, что ноги волейболиста мешают проходу бортпроводников. Пилот вызвал наряд полиции, который и высадил Кимерова из самолёта.
«Низкобюджетная авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу, выполнявшему рейс DP422 12 марта 2017 года, за строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров. Экипаж принял решение об отказе в перевозке спортсмену Александру Кимерову за нарушение правил авиакомпании и угрозу устроить «шоу» после взлета.
«Победа» уважает и ценит каждого клиента, невзирая на его статус, и не считает допустимым нарушения правил перевозки со стороны звёздных пассажиров. Любому пассажиру будет незамедлительно отказано в перевозке в случае нарушения правил авиакомпании, оскорбления членов экипажа и заявлений с угрозами. Пассажир Кимеров уже пользовался услугами авиакомпании «Победа» в октябре 2016 года и, следовательно, знал о наличии платной услуги по выбору мест повышенной комфортности. В марте 2017 года перед вылетом из Самары он оплатил услугу выбора обычного места 18D (у прохода, без дополнительного пространства для ног), что подтверждает его сознательный отказ от оплаты места с увеличенным пространством для ног.
Авиакомпания «Победа» выражает благодарность всем сознательным пассажирам рейса DP422 12 марта 2017 года, присылающим в адрес перевозчика обращения с просьбой о премировании экипажа и подтверждением факта агрессивного поведения пассажира Кимерова. Авиакомпания «Победа» обращает внимание, что Кимеров летел вместе с другими волейболистами, ничуть не уступающими ему в росте. Однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен», — в частности, говорится в сообщении.