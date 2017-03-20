Краснодарское «Динамо» обыграло «Сахалин» в турнире за 5-8-е места в ЧР

В первом туре серии матчей за 5-8-е места краснодарское «Динамо» в четырех сетах обыграло «Сахалин» со счётом 3:1.В мини-турнире также принимают участие «Заречье-Одинцово» и «Протон», поединок первого тура между которыми остался за подмосковными волейболистками (3:1). Во втором туре, 21 марта, «Динамо» встретится с «Заречьем», а «Сахалин» сыграет с «Протоном».«Динамо» (Краснодар) – «Салалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (25:22, 13:25, 25:14, 25:20).