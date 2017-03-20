Леонтьев: в таких встречах нельзя делать много ошибок — «Енисей» их допустил

Доигровщик «Енисея»прокомментировал поражение от команды «Югра-Самотлор» в выездном матче 24-го тура чемпионата России по волейболу (1:3).«Наверное, что-то не получилось, раз не смогли одержать победу. Первая партия сложилась хорошо, выполняли тактику. Во второй партии добавил соперник, добавил хорошо. Потом у нас не стало получаться, пошли по накатанной. Возможно, где-то не смогли собраться, допустили невынужденные ошибки. Отсюда такой результат.Конечно, ожидали сопротивления. Команды уровнем равны. В таких встречах нельзя делать много ошибок. Мы их допустили.Приятно ли было играть в когда-то родном зале? Конечно. Он и сейчас родной. Очень приятная атмосфера, дружные болельщики. Очень приятно здесь находиться», — приводит слова Леонтьева пресс-служба ВФВ.