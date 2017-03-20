Связующий Загумный завершает профессиональную карьеру

Знаменитый связующий сборной Польши по волейболурешил завершить свою профессиональную карьеру по окончании сезона-2016/17, сообщает World of volley. В сентябре 2016 года он закончил выступать со сборной Польши, с которой в 2014 году выиграл золото чемпионата мира. Также в его активе золото чемпионата Европы – 2009 и Мировой лиги – 2012. Он не раз признавался лучшим связующим крупнейших международных соревнований.Прощальный матч состоится 8 апреля. Загумный будет пасовать за варшавскую «Политехнику», цвета которой сейчас защищает.