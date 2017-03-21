Чуриков: игра у «Протона» не сложилась с первой партии

Тренер «Протона»прокомментировал поражение от «Заречья-Одинцово» в стартовом матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 1:3 (19:25, 25:21, 24:26, 16:25).«С первой партии игра у нас не сложилась. Была не выполнена установка, то, о чём мы договаривались. Поэтому и начались проблемы. Во второй партии игра наладилась, а вот в третьей мы лидировали и, по сути, отдали концовку. В чём причина? Собственный брак. Недонастрой. Посчитали, что основного диагонального у соперника нет и нам будет играть проще, но оказалось всё наоборот», — цитирует Чурикова официальный сайт ВФВ.