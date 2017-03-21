Земчёнок: «Кнак» демонстрирует хорошую игру и может доставить «Зениту» трудности

Диагональный казанского «Зенита»поделился ожиданиями от ответного матча с бельгийским «Кнаком» в «раунде 12» Лиги чемпионов. В первой встрече подопечныеоказались сильнее со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:18). Ответная игра пройдёт в Казани 22 марта.«Кнак» демонстрирует очень хорошую игру и может доставить нам трудности. Не важно, с каким счётом закончился первый матч. Нам нужно готовиться к непростому противостоянию в ответной встрече» — приводит слова Земчёнка официальный сайт ЕКВ.