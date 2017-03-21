«Сахалин» обыграл «Протон» в турнире за 5-8-е места в женской Суперлиге

«Сахалин» в четырёх сетах обыграл «Протон» из Саратовской области в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге. Встреча, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась победой подопечныхсо счётом 3:1 (26:24, 25:15, 20:25, 25:22). Для коллектива из Южно-Сахалинска эта победа стала первой в турнире. «Протон» потерпел второе поражение.«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон» (Саратовская область) — 3:1 (26:24, 25:15, 20:25, 25:22).22 марта «Сахалин» сыграет с «Заречьем-Одинцово», а «Протон» встретится с краснодарским «Динамо».