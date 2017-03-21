Красильников: игрокам «Заречья-Одинцово» не хватило опыта и наглости

Старший тренер подмосковного «Заречья-Одинцово»рассказал, что помешало его команде победить краснодарское «Динамо» во втором туре турнира за пятое-восьмое места по итогам чемпионата России.«В какой-то момент мы просто не поверили в свои силы. Возможно, просто не хватило опыта. Может быть, даже наглости. Надо было решать самим исход встречи, а не ждать ошибок соперника.Следующий наш матч — против «Сахалина». Для нас это принципиальный соперник. В сезоне мы обменялись с ним победами. Последний раз не смогли выиграть, играли нервно. Сейчас попытаемся обыграть их здесь. Мы боремся за пятое место, если завтра не выиграем, шансов у нас практически не останется», — приводит слова Красильникова официальный сайт краснодарского «Динамо».