Приходько: очень благодарен игрокам «Сахалина» за то, что смогли перебороть себя

Главный тренер «Сахалина»прокомментировал победу над «Протоном» из Саратовской области в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 3:1 (26:24, 25:15, 20:25, 25:22).«Была трудная игра в плане физического состояния команды. Вторая встреча в Краснодаре, плюс акклиматизация. Видели, какое было начало, очень благодарен девочкам, что смогли собраться и перебороть себя. Встреча была с затяжными моментами. Трудно было играть, но, тем не менее, выдержали. По позициям — все молодцы, молодёжь не то что не провалила — хорошо отыграли. И Ольга Ефимова, и Тамара Зайцева. Да, у нашего либеро чувствуются элементы несыгранности, но Тома выполнила все установки и сыграла в защите как надо.Нас ждёт серьёзный молодой соперник, который хочет занять пятое место, — «Заречье-Одинцово». В последней игре мы их с трудом обыграли — 3:2. Это будет третья встреча. Победим, надеюсь», — цитирует Приходько официальный сайт ВФВ.