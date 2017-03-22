Маркон: ключевой в матче с «Динамо-Москва» станет игра на подаче

Волейболистка итальянской «Модены»поделилась ожиданиями от противостояния с московским «Динамо» в «раунде шести» женской Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Италии 22 марта.«Динамо-Москва» — очень сильный соперник, мы прекрасно знаем, насколько это мощная команда. Мы отдадим все силы на площадке, чтобы пройти в следующий раунд. Понимаю, что задача не из лёгких, но мы постараемся.Хотелось бы уверенно начать это противостояние, но в матче с таким соперником преимущество своей площадки значит не так много. Нам определённо нужно будет оказывать давление на подаче и строить свою игру от этого.«Динамо» может рассчитывать на многих прекрасных игроков, но я верю, что игра на подаче станет ключевой в этом матче. «Динамо» сильнее нас на бумаге, но мы постараемся добиться положительного результата», — цитирует Маркон официальный сайт ЕКВ.