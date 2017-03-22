Салпаров: «Кнак» привёз основной состав, они точно не сдадутся

Либерои блокирующийв интервью клубному телевидению казанского «Зенита» поделились ожиданиями от ответного матча «Раунда 12» Лиги чемпионов с бельгийским «Кнаком».«Здорово, что у всех такое настроение в конце сезона. Мы на каждую игру выходим и выкладываемся на сто процентов. „Кнак“ привёз основной состав. Если первый матч легко выигрываешь, а потом расслабляешься, могут возникнуть какие-то неприятности. Они точно не сдадутся», — сказал Салпаров.«Всякое бывает. Вдруг раз — и у тебя не пошло, а у соперника пошло. Вот как в Кузбассе, где тоже все говорили, что, дескать, давайте выигрывайте и домой полетим. Мы там 0:2 проигрывали. Так что будем играть, мяч круглый. Конечно, хотелось бы выиграть», — добавил Вольвич.