Краснодарское «Динамо» одержало 3-ю победу в турнире за 5-8-е места

Краснодарское «Динамо» одержало третью победу в трёх матчах первого тура мини-турнира за 5-8-е места, который проходил на площадке бело-голубых. В третьей встрече хозяева в трёх партиях разгромили «Протон» из Саратовской области, проигравший все три матча.На предварительном этапе краснодарские волейболистки заняли четвёртое место, но в четвертьфинале уступили красноярскому «Енисею» и завершили борьбу за медали.«Протон» (Саратовская область) — «Динамо» (Краснодар) — 0:3 (15:25, 22:25, 21:25).