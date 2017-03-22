Гендель: «Динамо» постарается занять 5-е место, чтобы участвовать в еврокубках

Центральная блокирующая краснодарского «Динамо»прокомментировала победу над «Протоном» в матче мини-турнира за 5-8-е места в Суперлиге (3:0).«Когда ведёшь с большим преимуществом, то невольно расслабляешься. Это с нами случалось в каждой партии. Но потом собирались и догоняли. Не думаю, что мы очень сильный соперник для «Протона», просто у саратовской команды были кадровые проблемы. Анна Макарова не играла, Анну-Мириам Гансонре тоже заменили. У нас тоже есть проблемы с кадрами, но у них они более серьёзные. Очевидно, поэтому мы и победили.Наше дело играть, мы очень старались и тренироваться, и выкладываться. Это был непростой сезон, с финансовой точки зрения. Очень тяжело было. Несмотря на это, мы старались абстрагироваться проблем. Но даже бытовые сложности сильно влияют на жизнь, не говорю уже о спортивных.Мы понимаем, что болельщики не рады тому, что мы играем за 5-8 место. Но у нас сломалась наша основная связка Екатерина Синицына. Наталья Ходунова ушла в столичное «Динамо». Сейчас у нас только три первых темпа, которых можно поменять. У Олеси Николаевой проблемы, вместо неё играет Марина Тушова — молодой игрок, пришедший из молодёжной команды. Но я считаю, что она прекрасно справляется. В первом матче этого финала у неё было волнение, а потом хорошо вошла в игру. Теперь постараемся занять пятое место, чтобы команда участвовала в еврокубках.Насколько сложно играть каждый день? Наверное это чисто психологическая трудность. Обычно мы играем по одной игре, потом выходные. Тем более у нас есть несколько возрастных игроков, которым, конечно, тяжело. Я вот, например, вчера отдыхала. А сегодня было тяжело играть. Но тренер нас щадит, утром даёт разгрузку. Но вот наш основной игрок Наталья Малых молодая и, благодаря ей, мы выиграли», — приводит слова Гендель официальный сайт краснодарского «Динамо».