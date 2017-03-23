Де Джорджи: исход матча с «Белогорьем» был предрешён в третьем сете

Главный тренер польской «ЗАКСЫ»прокомментировал поражение от «Белогорья» в ответном матче «раунда 12» Лиги чемпионов со счётом 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 21:25). Белгородская команда, выигравшая и первый матч в четырёх сетах, вышла в «раунд 6».«Я поздравляю наших соперников. Мне очень жаль, что в третьем сете мы упустили столь замечательный шанс. Мы должны были брать ту партию, но не смогли завершить её в свою пользу. Это связано с нашими действиями в ключевых моментах. Это и предрешило исход матча», — цитирует де Джорджи официальный сайт ЕКВ.