Панченко: волейболистки «Динамо» выполнили план на игру близко к совершенству

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов над итальянской «Моденой» со счётом 3:0 (25:22, 25:13, 25:13). Ответная игра пройдёт в Москве 5 апреля.“Мы очень внимательно изучили «Модену», и мы знали, как они играют, в том числе потому, что мы оценивали матчи против «Конельяно». Мы знали, что они будут рисковать, но наши волейболистки полностью выполнили план на игру и сделали это близко к совершенству. Первый сет был сложным, потому что все итальянские команды играют очень солидно в начале. Постепенно мы взяли контроль над игрой, в итоге всё прошло легко”, — цитирует Панченко официальный сайт клуба.