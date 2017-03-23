Вольвич: Кимерову не повезло, попалась девушка, которая упала с кровати

Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России по волейболурассказал, что никогда не попадал в ситуацию, в которой оказался игрок новоуренгойского «ФАКЕЛА», снятый с рейса авиакомпании «Победа» из-за длинных ног.«Ничего подобного никогда не было. Это нонсенс, дикость какая-то! Я, конечно, наслышан о «Победе», но не думал, что может дойти до такого абсурда – чтобы человека высадили из самолёта. У меня примерно такой же рост, как у Саши. Когда не достаётся аварийное место, разумеется, ноги оказываются в проходе.Бывали случаи, когда стюардессы их задевали тележкой. Так они после этого краснели, белели и всячески извинялись! Просто Кимерову не повезло – наверное, попалась девушка, которая встала не с тогой ноги, а то и вовсе упала с кровати», — приводит слова Вольвича «Спорт Бизнес Online».