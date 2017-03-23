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Вольвич: Кимерову не повезло, попалась девушка, которая упала с кровати

23 марта 2017, четверг. 18:20. Волейбол
Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Артём Вольвич рассказал, что никогда не попадал в ситуацию, в которой оказался игрок новоуренгойского «ФАКЕЛА» Александр Кимеров, снятый с рейса авиакомпании «Победа» из-за длинных ног.

«Ничего подобного никогда не было. Это нонсенс, дикость какая-то! Я, конечно, наслышан о «Победе», но не думал, что может дойти до такого абсурда – чтобы человека высадили из самолёта. У меня примерно такой же рост, как у Саши. Когда не достаётся аварийное место, разумеется, ноги оказываются в проходе.

Бывали случаи, когда стюардессы их задевали тележкой. Так они после этого краснели, белели и всячески извинялись! Просто Кимерову не повезло – наверное, попалась девушка, которая встала не с тогой ноги, а то и вовсе упала с кровати», — приводит слова Вольвича «Спорт Бизнес Online».
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
Артём Вольвич
Новости. Волейбол
23 марта 2017, четверг
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22 марта 2017, среда
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21 марта 2017, вторник
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Сможет ли московское «Динамо» выйти в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов?
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