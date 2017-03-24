«Модена» стала последним участником «раунда 6» плей-офф мужской ЛЧ

Итальянская «Модена» в ответном матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке переиграла польскую «Ресовию» со счётом 3:1. В первой встрече также были сильнее итальянцы — 3:2.Таким образом, «Модена» вышла в «раунд 6» соревнований, где за выход в «Финал четырёх» поспорит с другим представителем Италии «Любе Чивитановой», переигравшей польскую «Скру».«Модена» (Италия) — «Ресовия» (Польша) — 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:23).