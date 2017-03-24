Чуриков: в матче с «Динамо-Краснодар» игрокам «Протона» не хватило опыта

Старший тренер «Протона»прокомментировал поражение от краснодарского «Динамо» в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 0:3 (15:25, 22:25, 21:25).«В первой игре мы недооценили «Заречье-Одинцово». Посчитали, раз у соперника травмирована основная диагональная, вместо неё играет молодёжь, то победа нам достанется легко. С «Сахалином» допустили ошибки. В матче с „Динамо“ играли молодые игроки, которые в основном участвуют в молодёжной лиге. Где-то им не хватило опыта», — цитирует Чурикова официальный сайт ВФВ.