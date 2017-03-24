«Белогорье» одержало 130-ю победу в еврокубках

Белгородское «Белогорье» в ответном матче «раунда 12» Лиги чемпионов на выезде в четырёх партиях обыграло польскую «ЗАКСУ» со счётом 3:1 (25:22, 20:25, 26:24, 25:21). По информации официального сайта белгородского клуба, это 130-я победа команды в 180 еврокубковых встречах.Свой первый матч в еврокубках «Белогорье» провело в сезоне-1996/97 — с польской «Легией» в Кубке кубков.В Лиге чемпионов «львы» провели 132 матча – 92 победы, 40 поражений. За выход в «Финал четырёх» Лиги чемпионов «Белогорье» поспорит с казанским «Зенитом».