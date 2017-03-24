Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Белогорье» одержало 130-ю победу в еврокубках

24 марта 2017, пятница. 13:15. Волейбол
Белгородское «Белогорье» в ответном матче «раунда 12» Лиги чемпионов на выезде в четырёх партиях обыграло польскую «ЗАКСУ» со счётом 3:1 (25:22, 20:25, 26:24, 25:21). По информации официального сайта белгородского клуба, это 130-я победа команды в 180 еврокубковых встречах.

Свой первый матч в еврокубках «Белогорье» провело в сезоне-1996/97 — с польской «Легией» в Кубке кубков.

В Лиге чемпионов «львы» провели 132 матча – 92 победы, 40 поражений. За выход в «Финал четырёх» Лиги чемпионов «Белогорье» поспорит с казанским «Зенитом».
Источник: Официальный сайт ВК "Белогорье" Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье Лига чемпионов - Волейбол
Новости. Волейбол
24 марта 2017, пятница
13:15 «Белогорье» одержало 130-ю победу в еврокубках
12:05 Матчи «Зенита» и «Белогорья» в Лиге чемпионов пройдут 4 и 12 апреля
11:10 Чуриков: в матче с «Динамо-Краснодар» игрокам «Протона» не хватило опыта
10:06 Красильников: для борьбы за 5-е место «Заречью» надо проигрывать меньше сетов
09:18 Шипулин: не стоит лепить из игроков «Зенита» монстров
00:51 «Модена» стала последним участником «раунда 6» плей-офф мужской ЛЧ
00:35 «Вакифбанк» обыграл «Волеро» в первом матче «раунда 6» плей-офф Лиги чемпионов
23 марта 2017, четверг
23:59 Маричев: отсутствие в составе иностранцев создаёт особый путь
22:40 Пурин: в подсознании всё равно сидит: мы не попадаем в плей-офф
21:00 «Фенербахче» одолел «Экзачибаши» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов
18:20 Вольвич: Кимерову не повезло, попалась девушка, которая упала с кровати
17:05 Приходько: «Сахалину» в игре с «Заречьем» пришлось использовать пожарный вариант
16:08 Ушаков: у «Динамо-Краснодар» были все возможности, чтобы биться за медали
15:16 Ванмедегал: «Зенит» – одна из лучших команд мира, лучший клуб Европы
14:06 Бракочевич: после проигрыша первого сета игроки «Модены» не смогли собраться
13:20 Гаспари: отсутствие реакции со стороны игроков «Модены» — это моя вина
12:09 Поляк: в Италии команды играют быстрее, чем наши оппоненты в России
11:24 Панченко: волейболистки «Динамо» выполнили план на игру близко к совершенству
10:10 Де Джорджи: исход матча с «Белогорьем» был предрешён в третьем сете
09:28 МВК и ЖВК «Динамо-Краснодар» продолжат выступление в следующем сезоне
09:22 Косарев: в матче с «ЗАКСОЙ» «Белогорье» продемонстрировало свой класс
01:13 «Любе Чивитанова» проиграл «Скре», но вышел в «раунд 6» волейбольной ЛЧ
00:33 «Динамо» разгромило «Модену» в «раунде 6» женской волейбольной ЛЧ
00:33 Бутько: по ходу сезона было не так много матчей, когда проверялся наш характер
22 марта 2017, среда
23:30 Гендель: «Динамо» постарается занять 5-е место, чтобы участвовать в еврокубках
22:11 «Белогорье» обыграло «ЗАКСУ» и встретится с «Зенитом» в «раунде 6» ЛЧ
21:17 Алекно: Михайлов не смотрит, кто по ту сторону площадки, всегда играет на 100%
20:22 Волейболисты «Зенита» вышли в «раунд 6» Лиги чемпионов
19:36 Краснодарское «Динамо» одержало 3-ю победу в турнире за 5-8-е места
18:45 Салпаров: «Кнак» привёз основной состав, они точно не сдадутся
18:33 Вольвич: есть великие, но незаменимых нет. Откажется один — придут двое других
17:05 «Заречье-Одинцово» победило «Сахалин» в турнире за 5-8-е места в Суперлиге
15:22 Маркон: ключевой в матче с «Динамо-Москва» станет игра на подаче
14:14 Кашин: если говорить о сезоне в целом, то он для «Ленинградки» неудачный
13:13 Дьяков: «Метар» на приёме сыграл гораздо хуже, чем «Ленинградка»
12:19 Тушова: «Динамо-Краснодар» стремится попасть в еврокубки
11:06 Приходько: очень благодарен игрокам «Сахалина» за то, что смогли перебороть себя
10:10 Чуриков: нельзя сказать, что «Протон» не боролся, но что-то не получалось
09:25 Маричев: игрокам «Аркаса» терять было нечего, они создали нам много проблем
00:30 Московское «Динамо» поспорит с «Берлином» за выход в «Финал четырёх» ЛЧ
21 марта 2017, вторник
23:23 Красильников: игрокам «Заречья-Одинцово» не хватило опыта и наглости
22:55 Ушаков: кричал, чтобы игроки краснодарского «Динамо» не теряли концентрации
22:41 Хоаг: желаю московскому «Динамо» удачи в «раунде 6» Лиги чемпионов
22:20 Прыгнувший на трибуну игрок и танцовщицы с саксофоном. Фото «Динамо» — «Аркас»
20:50 Московское «Динамо» вышло в «раунд 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли московское «Динамо» выйти в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+