Маричев: в женский волейбол не вернусь

Экс-наставник женской сборной России, а ныне главный тренер мужского клуба «Динамо» (Москва)признался, что не собирается возвращаться в женский волейбол.«К сожалению, Олимпиада нам не удалась в силу определённых причин. Но было и то, что удалось сделать – быстрая игра, много пайпа, был хороший тройной блок. Это элементы из мужского волейбола. С удовольствием встречаюсь сейчас со многими игроками, желаю им удачи. Есть очень работоспособные волейболистки – Гончарова, Кошелева, Панкова, Малова, Заряжко, Фетисова… Они готовы много тренироваться для побед сборной. Благодарен им за работу. К сожалению, не всё бывает так, как задумываешь.Конечно, я разбираюсь и в женском волейболе. Но мужской – более динамичный, более захватывающий. Мужской клубный чемпионат гораздо интереснее женского – много равных команд, результаты часто непредсказуемы. Это моя точка зрения.Допускаю ли, что однажды вернусь в женский волейбол? Теоретически нет! На данный момент это моё решение. Мне надо всё переварить. Знаете, в чём ещё разница между женским и мужским волейболом? Я вот прихожу в команду, хочу внедрить такие вещи, как приём вдвоем, тройной блок, очень быструю игру. Хочется! Но мужской волейбол больше к этому готов, не надо учить, а женщинам приходится подсказывать – как ножки должны стоять, как ручки, в какой ситуации идти третьей, в какой – нет», — приводит слова Маричева «Спорт-экспресс».