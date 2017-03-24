Акбаш стал помощником главного тренера женской сборной Японии по волейболу

Бывший тренер женский национальной сборной Турции по волейболустал ассистентом главного тренера сборной Японии, которая готовится к домашним Олимпийским играм 2020 года, сообщает пресс-служба FIVB.Возглавив сборную Турции в 2014 году, он в том же году завоевал со своими подопечными золотую медаль в Евролиге. В следующем году — золотую медаль на европейских Играх в Баку и серебряную медаль в молодёжном чемпионате мира (U23).Также 30-летний турецкий специалист в ходе текущего сезона возглавил женский румынский клуб «Букурешть», выступающий в Кубке Вызова.