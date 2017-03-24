«Жешув» продлил контракт с тренером Мичелли на два сезона

Главный тренер женского волейбольного клуба «Жешув»продлил контракт с командой польской лиги на два сезона. Мичелли в ходе сезона сменил во главе «Жешува», который покинул свой пост по состоянию здоровья. Под руководством итальянского специалиста «Жешув» занимает четвёртое место в турнирной таблице.«Мы удовлетворены работой, которую проделал на данный момент Мичелли, и местом в турнирной таблице. Но подчёркиваем, что ещё не сказали последнего слова, и мы не опускаем оружия перед ближайшими матчами. Тренер Мичелли со своим опытом внёс в команду уверенность и положительный настрой. Мы связываем с ним очень большие надежды на текущий и следующие сезоны», — приводит слова президента клубапресс-служба клуба.