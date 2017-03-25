«Зенит» представил видеозапись предматчевой установки Алекно

Официальный канал казанского «Зенита» на сервисе YouTube опубликовал видеозапись предматчевой установки главного тренера команды Владимира Алекно в формате 360 градусов.
Посмотреть ролик вы можете на официальном канале «Зенита» на YouTube.
«Смотреть панорамное видео можно при помощи приложения YouTube для вашего мобильного телефона: перемещая телефон или планшет в пространстве, вы можете увидеть запись под разными углами. В веб-версии вы можете перемещать «точку зрения» мышкой, и для просмотра рекомендуется использовать браузер Google Chrome», — говорится в аннотации к видео.