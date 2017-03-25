В Казани прошёл Кубок Максима Михайлова среди студенческих команд

В Казани состоялся студенческий турнир по волейболу на Кубок Максима Михайлова. Диагональный казанского «Зенита» посетил церемонию открытия соревнований.«Главное, не в честь кого назван турнир, а что он организован и будет проходить регулярно. Это здорово и для нашего вида спорта, и для здорового образа жизни в целом. Думаю, не ошибусь, если назову Казань спортивной столицей, здесь особое внимание уделяется большому количеству видов спорта», — рассказал Михайлов.За награды боролись несколько десятков команд разного уровня подготовки.Посмотреть видеообзор соревнований вы можете на