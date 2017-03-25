«Урал» уверенно переиграл «Нефтяник» в мужском чемпионате России

Уфимский «Урал» в предпоследнем туре регулярного чемпионата России на своей площадке в трёх сетах взял верх над оренбургским «Нефтяником». Подопечныевыиграли 13-ю встречу из 25 и занимают седьмое место, а командапотерпела 23-е поражение и располагается на 13-й позиции.В заключительном туре «Урал» сыграет с «Югрой-Самотлор», а «Нефтяник» встретится с казанским «Зенитом».«Урал» (Уфа) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:20).