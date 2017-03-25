Казанское «Динамо» сравняло счёт в полуфинале ЧР по волейболу с «Уралочкой-НТМК»

Полуфинальное противостояние второй и третьей по итогам регулярного чемпионата женской Суперлиги команд получается на редкость напряжённым. Первый матч, в Казани, на тай-брейке выиграла «Уралочка-НТМК». Второй, в Екатеринбурге, также в пяти партиях, остался за «Динамо». Счёт в серии — 1-1. Соперникам предстоит провести третью встречу.Добавим, что оба поединка сложились по одинаковому сценарию. Первые две партии выиграли хозяйки площадки, а затем гости переломили ход встречи и отыгрались.«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань) — 2:3 (25:19, 29:27, 19:25, 20:25, 13:15).