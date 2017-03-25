«ФАКЕЛ» взял реванш у «Кузбасса» за поражение в 1-м круге ЧР по волейболу

В матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новоуренгойский «ФАКЕЛ» на своей площадке в трёх партиях обыграл кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:0.«ФАКЕЛ» одержал 15-ю победу в сезоне, «Кузбасс» потерпел девятое поражение. В первом круге «Кузбасс» в родных стенах выиграл у соседа по турнирной таблице в четырёх партиях со счётом 3:1.«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:13, 26:24, 26:24).