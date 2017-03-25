Карполь: «Уралочке» не хватило опыта и сил в решающих моментах

Главный тренер «Уралочки-НТМК»прокомментировал домашнее поражение от казанского «Динамо» (2:3) во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу. В обоих проведённых матчах серии две первые партии остались за хозяевами, а затем гости успешно отыгрывались. В итоге счёт в серии – 1:1. Команды ждёт третий решающий матч, который пройдёт 8 апреля в Казани.«Была очень хорошая игра. К сожалению, нам не хватило опыта и сил в решающих моментах. В Казани мы проигрывали 0-2, здесь гостьи. Спорт есть спорт! Сейчас надо восстанавливаться, но игрой я удовлетворён», — приводит слова Карполя официальный сайт «Уралочки».