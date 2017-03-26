Ковалёв: на все матчи у «Урала» стоит задача победить

Связующий уфимского «Урала»прокомментировал домашнюю победу над оренбургским «Нефтяником» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата России по волейболу.«Победили за счёт командной игры. Может, меньше ошибались, хотя подач потеряли много. Я считаю, что в целом по игре мы допустили меньше ошибок. Мне кажется, что во втором сете не было концентрации. Когда начали игру, она присутствовала, но ко второму техническому тайм-ауту почувствовали, что как-то легко выигрываем, и сбавили немного обороты.Какая задача у «Урала» на последний матч регулярного чемпионата? На все матчи у нас стоит задача победить. Другого настроя у нас нет.Насколько важно команде начать серию плей-офф дома? Мы «ФАКЕЛ» и на их площадке обыгрывали. Так что для нас разницы нет. В плей-офф будет другая игра. Всё либо ничего. Особой разницы нет, где играть», — приводит слова Ковалёва «Спорт Бизнес Online».