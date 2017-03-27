Алекно: надеюсь, что Павел Тетюхин пойдёт по стопам отца

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над «Белогорьем» в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу (3:0) и дебют 16-летнего сына легендарного доигровщика белгородцев— Павла.«Беречь силы? Для чего? Для Оренбурга? Если говорить о Лиге чемпионов, то до неё ещё достаточно много времени, чтобы сегодня думать, беречь силы или не беречь. Мы приехали сюда побеждать, и я доволен игрой. Все получилось.Я хотел бы выразить огромное уважение отцу Павла, Сергею, и как человеку, и как спортсмену. Надеюсь, что сын пойдёт по стопам отца, который так же когда-то в 16 лет попробовал этот хлеб. Я думаю, он сейчас понимает, что не всё так просто и для Суперлиги ещё нужно много работать», — приводит слова Алекно официальный сайт «Белогорья».